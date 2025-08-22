EQS-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

EQS-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR



Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2025 bei 6,5 Mio. EUR

Hamburg, 22. August 2025 – Nach vorläufigen Zahlen erzielte Bijou Brigitte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 154,8 Mio. EUR (Vorjahr: 151,5 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Ertragsteuern betrug im ersten Halbjahr 2025 6,5 Mio. EUR. Damit konnte der Konzern trotz Kostensteigerungen ein Vorsteuerergebnis auf Vorjahresniveau realisieren.

Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern lag mit 3,9 Mio. EUR (Vorjahr: 3,6 Mio. EUR) um 9,9 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Standortnetz 905 Filialen (31. Dezember 2024: 913).

Der vollständige Halbjahresfinanzbericht der Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird im September 2025 veröffentlicht.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations / Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com