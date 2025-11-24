EQS-Adhoc: Circus gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Prognose

Circus gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026



24.11.2025 / 10:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR:

Circus gibt Ausblick auf Geschäftsjahr 2026

München, 24. November 2025 - Auf Basis bestehender Kunden erwartet Circus für das kommende Geschäftsjahr 2026 Umsätze zwischen 44 und 55 Mio. Euro. Das EBITDA wird aufgrund der fortgesetzten Skalierung planmäßig negativ zwischen 6 und 8 Mio. Euro liegen. Die Gesellschaft erwartet, dass sich die Ergebnislage mit zunehmender Skalierung der Auslieferungen sowie dem wachsenden Anteil wiederkehrender Software-Erlöse sukzessive verbessern wird.

Zur Erreichung potenziell höherer Umsatz- und Ergebnisziele prüft die Gesellschaft derzeit die Aufnahme zusätzlichen Wachstumskapitals in Form von Eigen- oder Fremdkapital. Eine Entscheidung hinsichtlich Umfang, Struktur oder Zeitpunkt etwaiger Maßnahmen wurde bislang nicht getroffen.

Wichtige Hinweise:

