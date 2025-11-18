DocCheck Aktie

18.11.2025 09:16:03

EQS-Adhoc: DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen

EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen

18.11.2025 / 09:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 39,7 Millionen Euro (Vorjahr: 37,5 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 5,5 bis 5,8 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 3,5 Millionen Euro).

An der im Jahresfinanzbericht angegebenen und im Halbjahresbericht bestätigten Umsatzprognose von 50,0 bis 55,0 Millionen Euro wird festgehalten. Lediglich die Ergebnisprognose wird von 5,0 bis 5,5 Millionen Euro auf 6,5 bis 6,8 Millionen angehoben.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,8 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag


Ende der Insiderinformation

18.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 92053-100
Fax: +49 (0)221 92053-133
E-Mail: ir@doccheck.com
Internet: www.doccheck.ag
ISIN: DE000A1A6WE6
WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2231446

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2231446  18.11.2025 CET/CEST

