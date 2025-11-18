EQS-Adhoc: DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen

EQS-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen



18.11.2025 / 09:16 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Neunmonatszahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 39,7 Millionen Euro (Vorjahr: 37,5 Millionen Euro). Dabei wurde ein EBIT von 5,5 bis 5,8 Millionen Euro erzielt (Vorjahr: 3,5 Millionen Euro).

An der im Jahresfinanzbericht angegebenen und im Halbjahresbericht bestätigten Umsatzprognose von 50,0 bis 55,0 Millionen Euro wird festgehalten. Lediglich die Ergebnisprognose wird von 5,0 bis 5,5 Millionen Euro auf 6,5 bis 6,8 Millionen angehoben.

Nach den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 14,9 Millionen Euro (Vorjahr: 15,8 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.

