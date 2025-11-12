EAMD European AeroMarine Drones Aktie
WKN DE: 661195 / ISIN: DE0006611957
|
12.11.2025 12:47:23
EQS-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung
|
EQS-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
Der Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195, „EAMD“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen.
1.) Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 7.3 der Satzung von EUR 1.088.826,00 um bis zu EUR 108.882,00 auf bis zu EUR 1.197.708 durch Ausgabe von bis zu 108.882 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 gegen Bareinlagen erhöht.
2.) Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie und zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Aktie ausgegeben.
3.) Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.
Die Emissionserlöse aus der Transaktion in Höhe von max. bis zu EUR 0,87 Mio. sollen für Investitionen in Drohnenprojekte im Bereich Defence Tech verwendet werden.
Die neuen Aktien sollen nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen werden. Die Handelswiederaufnahme im Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird in Kürze erfolgen.
Kontakt:
Dr. Marco Metzler
Mitglied des Vorstands
Ende der Insiderinformation
12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EAMD European AeroMarine Drones AG
|Wichertstraße 13
|10439 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 524737930
|E-Mail:
|info@eamd.eu
|Internet:
|eamd.io
|ISIN:
|DE0006611957
|WKN:
|661195
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2228496
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2228496 12.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EAMD European AeroMarine Drones AG Bearer Shsmehr Nachrichten
Analysen zu EAMD European AeroMarine Drones AG Bearer Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EAMD European AeroMarine Drones AG Bearer Shs
|4,00
|177,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.