WKN DE: 661195 / ISIN: DE0006611957

12.11.2025 12:47:23

EQS-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
EAMD European AeroMarine Drones AG: Vorstand beschließt Kapitalerhöhung

12.11.2025 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195, „EAMD“) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen.

1.)      Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 7.3 der Satzung von EUR 1.088.826,00 um bis zu EUR 108.882,00 auf bis zu EUR 1.197.708 durch Ausgabe von bis zu 108.882 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 gegen Bareinlagen erhöht.
2.)      Die neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Stückaktie  und zum Bezugspreis von EUR 8,00 je neuer Aktie ausgegeben.
3.)      Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen.

Die Emissionserlöse aus der Transaktion in Höhe von max. bis zu EUR 0,87 Mio. sollen für Investitionen in Drohnenprojekte im Bereich Defence Tech verwendet werden.
 
Die neuen Aktien sollen nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen werden. Die Handelswiederaufnahme im Freiverkehr der Börse Düsseldorf wird in Kürze erfolgen.
Kontakt:
Dr. Marco Metzler
Mitglied des Vorstands


Ende der Insiderinformation

12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EAMD European AeroMarine Drones AG
Wichertstraße 13
10439 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 40 524737930
E-Mail: info@eamd.eu
Internet: eamd.io
ISIN: DE0006611957
WKN: 661195
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2228496

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228496  12.11.2025 CET/CEST

