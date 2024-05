EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Harald Keller wird CEO zum 01. Juli 2024

EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Personalie

EDAG Engineering Group AG: Harald Keller wird CEO zum 01. Juli 2024



07.05.2024 / 23:11 CET/CEST

Arbon/Schweiz, 7. Mai 2024. Der Verwaltungsrat der EDAG Engineering Group AG hat Harald Keller zum CEO per 01. Juli 2024 ernannt. Er folgt auf Herrn Cosimo de Carlo, der das Unternehmen zum 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch verlässt.



Herr Keller ist Geschäftsführer und Chief Operating Officer in der EDAG Engineering GmbH, Deutschland, und leitet seit 2017 EDAG´s größtes Segment Vehicle Engineering.

