EQS-News: EDAG Group: Positives adjusted EBIT im dritten Quartal mit weiterhin zurückhaltender Nachfrage nach Engineering Dienstleistungen

EDAG Engineering Group AG:

Positives adjusted EBIT im dritten Quartal mit weiterhin zurückhaltender Nachfrage nach Engineering Dienstleistungen

Adjusted EBIT mit 3,1 Mio. EUR und Free Cash-Flow mit 2,9 Mio. EUR im dritten Quartal positiv

Umsatzrückgang um 13,7% auf 547,2 Mio. EUR sowie Rückgang des adjusted EBIT auf -4,5 Mio. EUR im 9-Monatszeitraum

Fokus auf Effizienzmaßnahmen und gezielte Diversifikation

Arbon, 06. November 2025 Die EDAG Group, einer der weltweit führenden unabhängigen Engineering-Dienstleister für Mobility, Industry und Public Solutions, blickt auf herausfordernde erste 9 Monate im Geschäftsjahr 2025 zurück. Wie in der gesamten Branche spürt auch EDAG die Auswirkungen der anhaltenden Marktzurückhaltung im Automobilsektor deutlich.

Viele Kunden – insbesondere große OEMs und Systemlieferanten – agieren derzeit zurückhaltend, reduzieren Entwicklungsbudgets oder verschieben geplante Projekte. Im Berichtszeitraum konnte die EDAG Group einen Auftragseingang in Höhe von 557,6 Mio. EUR erzielen, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit 657,1 Mio. EUR einem Rückgang um 99,6 Mio. EUR (-15,2 Prozent) entspricht.

Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate der EDAG Group lagen mit 547,2 Millionen Euro um 13,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau von 633,9 Millionen Euro. Durch die angespannte Marktlage waren alle drei Segmente vom Umsatzrückgang betroffen. Das adjusted EBIT war im dritten Quartal mit 3,1 Mio. EUR positiv (adjusted EBIT-Marge: 1,7 Prozent), lag aber mit -4,5 Millionen Euro im 9-Monatszeitraum unter dem Vorjahreswert von 33,1 Mio. Euro, was in einer adjusted EBIT-Marge von -0,8 Prozent (Vorjahr: 5,2 Prozent) resultiert. Während das Segment Vehicle Engineering noch eine niedrige positive adjusted EBIT-Marge erwirtschaften konnte, verzeichneten die beiden anderen Segmente Electrics/Electronics und Production Solutions aufgrund der anhaltenden Unterauslastung negative adjusted EBIT-Margen.

Der Operating Cash-Flow war im dritten Quartal mit 5,2 Mio. EUR sowie der Free Cash-Flow mit 2,9 Mio. EUR positiv. Im 9-Monatszeitraum sanken beide jedoch im Vergleich zum Vorjahr: der Operating Cash-Flow auf -4,2 Mio. Euro (Vorjahr 56,3 Mio. Euro) und der Free Cash-Flow auf -11,6 Mio. Euro (Vorjahr 37,8 Mio. Euro). Zum Stichtag 30. September beschäftigte EDAG weltweit 8.439 Mitarbeitende (30.09.2024: 9.119 Mitarbeitende).

Im Hinblick auf diese Marktdynamik arbeitet EDAG mit Nachdruck daran, die Weichen für eine nachhaltige Zukunft zu stellen. Strukturelle Effizienzmaßnahmen werden eingesetzt, um auf die aktuelle Marktlage zu reagieren und gleichzeitig die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Parallel treibt EDAG die Weiterentwicklung seines Geschäftsmodells konsequent voran. Neben der Erschließung neuer Geschäftsfelder – insbesondere im Defence-Segment – liegt ein weiterer Fokus auf dem Ausbau der Global-Delivery-Center, allen voran in Indien. Durch die stärkere Vernetzung internationaler Standorte werden Synergien genutzt und Kostenstrukturen optimiert.

Mit dem dritten Smart Industry Summit Europe 2025 im September in Fulda unterstreicht die EDAG ihre Kompetenzen außerhalb der Mobilitätsindustrie im Rahmen ihrer Diversifikationsstrategie. Unter dem Leitmotiv „Building the Smarter Future“ brachte das Event über 400 Teilnehmende aus mehr als 220 Unternehmen zusammen. Mit über 40 Vorträgen, Panels und Technologiepräsentationen zeigte EDAG, wie das Industrial Metaverse, KI-gestützte Robotik, digitale Zwillinge und adaptive Fabrikplanung die industrielle Transformation vorantreiben.

„Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds sehen wir als EDAG positive Perspektiven. Innovative Entwicklungsfelder wie Elektromobilität , Software-Defined Vehicle, Smart Industry und neue Defence Solutions bieten Chancen für künftiges Wachstum“, so Harald Keller, CEO der EDAG Group. „Mit unserem multidisziplinären Know-how, unserer Projektmanagementerfahrung und Lösungskompetenz sind wir als EDAG ein verlässlicher Partner für Automotive, Industry und Defence Kunden.“

Über die EDAG Group

Die EDAG Group ist ein global führender, unabhängiger Engineering-Dienstleister der Mobilitätsindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions und verbindet exzellente Ingenieurskunst mit neuesten Technologietrends.

Mit einem interdisziplinären Team von rund 8.700 Expertinnen und Experten realisiert die EDAG Group in ihrem globalen Netzwerk von rund 70 Standorten Projekte für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen u.a. Halbleiter, Chemie, Defence und Medical Devices. Mit über 55 Jahren Erfahrung im Engineering deckt die EDAG Group mit dem ihr eigenen 360-Grad-Entwicklungsansatz das gesamte Spektrum moderner Mobilität ab und vereint dabei innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte. Die EDAG Group entwickelt industrieübergreifend Produkte und Produktionsfabriken und -anlagen, die alle fertigungsrelevanten Prozesse optimal berücksichtigen und ganzheitlich vernetzen. Innovative Strategien, Datenvernetzung und eine digitale Infrastruktur rückt das Unternehmen auch in den Mittelpunkt seiner branchenübergreifenden Entwicklungslösungen, etwa für den öffentlichen Sektor. Der interdisziplinäre Ansatz und ein starkes Partnernetzwerk ermöglichen ein optimales Kundenerlebnis für einen Kundenstamm aus weltweit führenden Unternehmen.

Das seit 2015 börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 822 Millionen Euro.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite der EDAG Group: http://www.edag.com

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

