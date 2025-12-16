Effecten-Spiegel Aktie

16.12.2025 18:41:43

EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

16.12.2025 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

Erwartungsgemäß wird das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis unter dem von Sondererträgen geprägten Vorjahresniveau (11,10 Mio. €) abschließen. Der Vorstand erwartet ein positives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich, wobei hierfür der konkrete Abwertungs- und Zuschreibungsbedarf auf das Umlauf- und das Finanzanlagevermögen zum Bilanzstichtag maßgeblich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im Mai 2026 einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Der konkrete Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassungen über die Feststellung der Jahresabschlusszahlen 2025.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Susanne Neuschäffer
Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstraße 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
EQS News ID: 2246796

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246796  16.12.2025 CET/CEST

