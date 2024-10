EQS-Adhoc: ElringKlinger AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Zuge des Verkaufs zweier Konzerngesellschaften und Anpassung des Jahresausblicks

EQS-Ad-hoc: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

ElringKlinger AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Zuge des Verkaufs zweier Konzerngesellschaften und Anpassung des Jahresausblicks



07.10.2024 / 12:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ADHOC-MITTEILUNG ElringKlinger AG: Nicht zahlungswirksame Wertminderungen im Zuge des Verkaufs zweier Konzerngesellschaften und Anpassung des Jahresausblicks Dettingen/Erms (Deutschland), 7. Oktober 2024 +++ Die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat heute mit der Certina Group eine Vereinbarung über die Veräußerung ihrer beiden Konzerngesellschaften an den Standorten Sevelen (CH) und Buford, GA (USA) unterzeichnet. Mit dieser Transaktion schärft der Konzern vor dem Hintergrund des tiefgreifenden Wandels in der Automobilindustrie sein Profil. Die Transformation erfordert in bestimmten Bereichen hohe Investitionen, um wettbewerbsfähig zu bleiben, was sich für ElringKlinger vor allem im Bereich der thermischen und akustischen Abschirmung – und hier insbesondere im europäischen und nordamerikanischen Raum – zeigt. Aufgrund dessen hat sich der Konzern zum Verkauf der beiden Gesellschaften entschlossen. Der Erwerber, die Certina Group, verfügt bereits durch Tochtergesellschaften über eine ausgeprägte Expertise in der Automobilzuliefererindustrie. Das Closing der Transaktion soll vorbehaltlich insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe noch im Jahr 2024 erfolgen. Über die weiteren Vertragsdetails vereinbarten beide Vertragsparteien Stillschweigen. In den Werken Sevelen und Buford fertigt ElringKlinger abschirmtechnische Produkte für das Temperatur- und Akustikmanagement im Fahrzeug. In Summe generierte ElringKlinger an den beiden Standorten 2023 einen Umsatz von rund 175 Mio. EUR, zum Jahresultimo 2023 waren dort insgesamt rund 650 Mitarbeitende beschäftigt. Im Zuge dieser Transaktion nimmt die ElringKlinger AG zum Ende des dritten Quartals 2024 nicht zahlungswirksame Wertminderungen im mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich vor. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Umgliederung gemäß IFRS 5. Die Werte sind vorläufig sowie ungeprüft. Darüber hinaus hat der Vorstand im Zuge der Transaktion eine Neubewertung des Jahresausblicks für 2024 vorgenommen. Für die bereinigte EBIT-Marge geht ElringKlinger für das laufende Geschäftsjahr weiterhin von rund 5 % des Konzernumsatzes aus. Für den ROCE 2024 erwartet der Konzern einen Wert, der deutlich unter dem Vorjahresniveau von 5,6 % liegt. Bislang rechnete der Konzern für 2024 mit einem Wert von rund 6 %. Der Konzern geht nunmehr von einem Umsatzniveau aus, das organisch leicht unterhalb des Vorjahres liegt (bislang: organisch leichtes Wachstum), und rechnet mit einem operativen Free Cashflow, der leicht positiv ist (bislang: rund 2% des Konzernumsatzes). Weitere Informationen erhalten Sie von: ElringKlinger AG | Strategic Communications Dr. Jens Winter Fon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: jens.winter@elringklinger.com Über die ElringKlinger AG Als weltweit aktiver, unabhängiger Zulieferer ist die ElringKlinger-Gruppe ein starker und verlässlicher Partner der Automobilindustrie mit einzigartiger Expertise. Unser Produktportfolio umfasst innovative Lösungen für Pkw und Nfz mit Elektromotor, Hybridtechnik oder Verbrennungsmotor. Neben dem Antrieb zählen Unterboden, Fahrwerk, Bremssystem, Innenraum und Karosserie zu den weiteren Einsatzbereichen. Schon frühzeitig haben wir uns als Spezialist für Elektromobilität positioniert – mit Zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie, sowie dazugehörigen Komponenten und Baugruppen, wie Kunststoffgehäuse und metallische Stanz- und Formteile. Maßgeschneiderte Leichtbauteile von ElringKlinger sind im gesamten Fahrzeug einsetzbar und punkten unter anderem mit Gewichtsreduktion, Effizienz und Funktionsintegration, gerade auch bei E-Mobility-Applikationen. Für eine Vielzahl von Anwendungsstellen, und ebenfalls für alle Antriebstechnologien, bieten wir spezifisch abgestimmte Dichtsysteme, thermische und akustische Abschirmteile sowie dynamische Antriebskomponenten. Den Aftermarket in über 140 Ländern beliefern wir mit einem umfangreichen Ersatzteilprogramm. Modernste Werkzeugtechnik sowie Produkte aus Hochleistungskunststoffen für die Automobilindustrie und weitere Branchen ergänzen das Portfolio. Mit unseren Komponenten und Systemen wachsen wir auch im Non-Automotive-Bereich erfolgreich weiter. Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns rund 9.600 Mitarbeitende. Mit über 40 Standorten weltweit ist ElringKlinger global aufgestellt und in allen wichtigen Automobilregionen nah am Kunden vertreten.

Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.



