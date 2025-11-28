EQS-Adhoc: Gigaset AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie

Gigaset AG: Veränderung im Vorstand



28.11.2025 / 15:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Ad hoc Meldung WKN: 515600 Gigaset AG i.L.: Veränderung im Vorstand Bocholt, 28. November 2025 – Das alleinige Vorstandsmitglied der Gigaset AG i.L., Herr Ran Tao, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft darüber informiert, dass er nicht beabsichtigt, seine Vorstandstätigkeit über den 19. Dezember 2025 hinaus weiter fortzusetzen und mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit am 19. Dezember 2025 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird. Der Insolvenzverwalter wird die Möglichkeit einer etwaigen Investorenlösung weiter prüfen. Sofern eine Sanierung und Fortführung der Gesellschaft durch alternative Lösungen nicht erreicht werden kann, wird es zu einer Abwicklung der Gesellschaft kommen. Gigaset AG i.L. Der Vorstand



Über Gigaset AG i.L.

Die Gigaset Communications GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gigaset AG i.L., hat im April 2024 den operativen Geschäftsbetrieb auf die Gigaset Technologies GmbH übertragen. Die Gigaset Technologies GmbH, die auch Inhaberin der Marke Gigaset ist, ist Teil der VTech-Gruppe und steht in keiner Konzernverbindung mehr zur Gigaset AG i.L.

