28.11.2025 15:15:04

EQS-Adhoc: Gigaset AG: Veränderung im Vorstand

EQS-Ad-hoc: Gigaset AG / Schlagwort(e): Personalie
Gigaset AG: Veränderung im Vorstand

28.11.2025 / 15:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc Meldung

WKN: 515600

Gigaset AG i.L.: Veränderung im Vorstand

Bocholt, 28. November 2025 – Das alleinige Vorstandsmitglied der Gigaset AG i.L., Herr Ran Tao, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft darüber informiert, dass er nicht beabsichtigt, seine Vorstandstätigkeit über den 19. Dezember 2025 hinaus weiter fortzusetzen und mit Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit am 19. Dezember 2025 aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden wird.

Der Insolvenzverwalter wird die Möglichkeit einer etwaigen Investorenlösung weiter prüfen. Sofern eine Sanierung und Fortführung der Gesellschaft durch alternative Lösungen nicht erreicht werden kann, wird es zu einer Abwicklung der Gesellschaft kommen.

Gigaset AG i.L.

Der Vorstand

 

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Gigaset AG i.L.
Die Gigaset Communications GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gigaset AG i.L., hat im April 2024 den operativen Geschäftsbetrieb auf die Gigaset Technologies GmbH übertragen. Die Gigaset Technologies GmbH, die auch Inhaberin der Marke Gigaset ist, ist Teil der VTech-Gruppe und steht in keiner Konzernverbindung mehr zur Gigaset AG i.L.
 

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gigaset AG
Frankenstr. 2
46395 Bocholt
Deutschland
E-Mail: ir@gst-ag.de
Internet: www.gst-ag.de
ISIN: DE0005156004
WKN: 515600
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2237564

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237564  28.11.2025 CET/CEST

