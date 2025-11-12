EQS-Adhoc: HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Anleiheemission

HomeToGo beabsichtigt Emission von nicht nachrangigem besichertem Nordic Bond mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150 Millionen

Luxemburg, 12. November 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) (das "Unternehmen") hat heute beschlossen, die Emission von nicht nachrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz, einer geplanten Laufzeit von fünf Jahren und einem anfänglichen Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 150.000.000 im Nordic Bond-Format zu sondieren.

Das Unternehmen hat ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner und die UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager mandatiert, um eine Reihe von Investorengesprächen mit Fixed Income Investoren zu organisieren. Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen, könnte ein Nordic Bond folgen. Der Nordic Bond wird institutionellen Anlegern im Wege der Privatplatzierung angeboten werden. Die Vermarktung beginnt voraussichtlich in den kommenden Tagen.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Emission des Nordic Bonds unter anderem zur Refinanzierung ausstehender Bankverbindlichkeiten, zur teilweisen Refinanzierung der gestundeten Kaufpreisbestandteile für die Akquisition von Interhome sowie für Unternehmensakquisitionen zu verwenden.

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien

Alice Suh

press@hometogo.com

