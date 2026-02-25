EQS-Adhoc: innoscripta SE veröffentlicht Prognose für 2026

EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

innoscripta SE veröffentlicht Prognose für 2026



25.02.2026 / 15:23 CET/CEST

München, 25. Februar 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis.

Der Vorstand der Gesellschaft geht derzeit davon aus, im Geschäftsjahr 2026: einen Konzernumsatz von mindestens 140 Mio. EUR sowie

ein EBIT von mindestens 80 Mio. EUR zu erzielen.



Die Prognose basiert auf der aktuellen Auftragslage, der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen.

