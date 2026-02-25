innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
25.02.2026 15:23:33
EQS-Adhoc: innoscripta SE veröffentlicht Prognose für 2026
|
EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
München, 25. Februar 2026 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, die „Gesellschaft“) erwartet für das Geschäftsjahr 2026 auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage eine Steigerung von Umsatz und Ergebnis.
Der Vorstand der Gesellschaft geht derzeit davon aus, im Geschäftsjahr 2026:
Die Prognose basiert auf der aktuellen Auftragslage, der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells sowie stabilen regulatorischen Rahmenbedingungen.
Ende der Insiderinformation
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2281558
Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281558 25.02.2026 CET/CEST
