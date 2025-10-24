The Social Chain Aktie

WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996

24.10.2025 17:30:13

EQS-Adhoc: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

24.10.2025 / 17:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

The Social Chain AG i.I.: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren

 

Berlin, 24. Oktober 2025 – Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) erstellt der Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit dem Sachwalter einen Insolvenzplan. Ein wesentlicher Teil des Plans soll vorsehen, die Gesellschaft zu entschulden und die aktuell bestehenden Aktien an der Gesellschaft an die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren zu verkaufen und zu übertragen. Bestehende Aktionäre sollen keine Kompensation für den Verlust ihrer Aktien erhalten. Der Investor beabsichtigt, die Börsennotierung aufrechtzuerhalten. Nach der Erstellung und Prüfung wird der Insolvenzplan den Gläubigern im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins zur Abstimmung vorgelegt werden.

 

Mitteilende Person:

Social Chain AG i.I.
Dr. Thorsten Bieg / Vorstand
c/o GÖRG Insolvenzverwaltung
Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Kantstraße 164
10623 Berlin

+49 40 500360 0
hamburg@goerg.de

 



Ende der Insiderinformation

24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Social Chain AG
Alte Jakobstraße 85/86
10179 Berlin
Deutschland
Telefon: 004915111019365
E-Mail: press@socialchain.de
Internet: https://www.thesocialchain.ag/
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2218604

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218604  24.10.2025 CET/CEST









Aktien in diesem Artikel

The Social Chain AG

