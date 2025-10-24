The Social Chain Aktie
WKN DE: A1YC99 / ISIN: DE000A1YC996
|
24.10.2025 17:30:13
EQS-Adhoc: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren
|
EQS-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
The Social Chain AG i.I.: Insolvenzplan wird erstellt / Aktionäre sollen sämtliche Aktien kompensationslos verlieren
Berlin, 24. Oktober 2025 – Im Insolvenzverfahren über das Vermögen der The Social Chain AG i.I. (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) erstellt der Vorstand der Gesellschaft in Abstimmung mit dem Sachwalter einen Insolvenzplan. Ein wesentlicher Teil des Plans soll vorsehen, die Gesellschaft zu entschulden und die aktuell bestehenden Aktien an der Gesellschaft an die MERIDIANA Capital Markets SE aus Hamburg oder andere durch die MERIDIANA Capital Markets SE zu bestimmende Investoren zu verkaufen und zu übertragen. Bestehende Aktionäre sollen keine Kompensation für den Verlust ihrer Aktien erhalten. Der Investor beabsichtigt, die Börsennotierung aufrechtzuerhalten. Nach der Erstellung und Prüfung wird der Insolvenzplan den Gläubigern im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermins zur Abstimmung vorgelegt werden.
Mitteilende Person:
Social Chain AG i.I.
+49 40 500360 0
Ende der Insiderinformation
24.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The Social Chain AG
|Alte Jakobstraße 85/86
|10179 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|004915111019365
|E-Mail:
|press@socialchain.de
|Internet:
|https://www.thesocialchain.ag/
|ISIN:
|DE000A1YC996
|WKN:
|A1YC99
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2218604
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2218604 24.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Social Chain AGmehr Nachrichten
Analysen zu The Social Chain AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|The Social Chain AG
|0,01
|33,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende unverändert. Der deutsche Leitindex kommt nicht recht vom Fleck. An der Wall Street geht es kräftig aufwärts. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.