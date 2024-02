EQS-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Preliminary group result 2023 (unaudited) / forecast 2024

EQS-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Key word(s): Annual Results/Forecast

Limes Schlosskliniken AG: Preliminary group result 2023 (unaudited) / forecast 2024



Preliminary group result 2023 (unaudited) / forecast 2024

Total revenue EUR 37.4m + 26 %



Patient days 46,641 + 26 %



Gross earnings (EBITDA) 7.4 Mio. EUR - 15 %



Operating result (EBIT) 4.7 Mio. EUR - 22 %



Consolidated net income for the period 3,395 kEUR - 30 %



Earnings after minorities and after taxes (EAT) EUR 3m - 30 %



60% of earnings (EBITDA) were generated in the second half of the year



Lindlar clinic site: The owner will complete the property by early 2025 and hand it over to LIMES as operator



Forecast 2024: Strong first half-year expected, double-digit growth at all clinic locations, total revenue EUR 44 m + 18 %; Commissioning of the new clinic location Abtsee in Q III; gross earnings (EBITDA) EUR 9.7 m (+ 31 %) incl. Start-up costs Abtsee

Cologne, February, 06, 2024: The LIMES Group continued to develop dynamically in 2023. The new location in Liechtenstein has been integrated and is performing significantly better than planned. Patient occupancy was higher at all locations in the second half of the year. After higher costs had to be covered in the first half of 2023 due to inflation, these were largely compensated by delayed price adjustments in the second half of the year.

For the current year 2024, we expect sales revenue of around EUR 44 million excluding new acquisitions and gross earnings (EBITDA) of EUR 9.7 million including the start-up losses of the new Abtsee site near Salzburg.

