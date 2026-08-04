EQS-Adhoc: Meta Wolf AG evaluiert Durchführung einer Barkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung

Meta Wolf AG evaluiert Durchführung einer Barkapitalerhöhung



04.08.2026 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.



Meta Wolf AG evaluiert Durchführung einer Barkapitalerhöhung



Kranichfeld, Deutschland, den 4. August 2026 – Die Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203; WKN A25420; Börsenkürzel: WOLF) („Gesellschaft“) evaluiert derzeit die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 unter Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts („Kapitalerhöhung“).

Die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung sollen zur Investition in Künstliche Intelligenz, Robotics, Solarsysteme, weitere Expansion sowie für Forschung & Entwicklung und Software verwendet werden. Die mögliche Kapitalerhöhung soll ein erster Schritt zur Revitalisierung der Gesellschaft am Kapitalmarkt sein.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung, einschließlich ihres konkreten Zeitpunkts und Volumens sowie des Preises für die neuen Aktien, hängt von den Marktbedingungen und weiteren Beschlüssen der jeweiligen Organe ab. Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

Kontakt:

Meta Wolf AG

Herr André Schütz

Bahnhofstraße 15

99448 Kranichfeld

Deutschland



T +49 36450 33-215

F +49 36450 33-218

E-Mail: andre.schuetz@metawolf.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, eines jeden Bundesstaates der Vereinigten Staaten und des District of Columbia, „Vereinigte Staaten“), Kanada, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Mitteilung enthält weder noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („Bafin“) gebilligten Prospekts. Eine Anlageentscheidung über die angebotenen Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite der Gesellschaft (www.metawolf.com) im Bereich "Investor Relations" kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Prospekt wird von der Bafin gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) gebilligt. Die Billigung des Prospekts durch die Bafin sollte jedoch nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere verstanden werden. Anleger sollten Wertpapiere ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts erwerben und den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Die hierin genannten Wertpapiere wurden von der U.S. Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen US-amerikanischen Aufsichtsbehörde weder genehmigt, noch abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin genannten Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden.





Ende der Insiderinformation

04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News