NAKIKI Aktie
WKN DE: WNDL30 / ISIN: DE000WNDL300
|
27.08.2025 17:10:54
EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin
|
EQS-Ad-hoc: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Frankfurt am Main, 27. August 2025 – Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.
Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.
Kontakt für Rückfragen:
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
Ende der Insiderinformation
27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nakiki SE
|Hanauer Landstr. 204
|60314 Frankfurt am Main
|Deutschland
|E-Mail:
|info@nakikifinance.com
|Internet:
|https://nakikifinance.com/
|ISIN:
|DE000WNDL300, DE000WNDL318
|WKN:
|WNDL30, WNDL31
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2189610
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2189610 27.08.2025 CET/CEST
