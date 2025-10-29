NAKIKI Aktie

29.10.2025 10:21:13

EQS-News: NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024 

EQS-News: NAKIKI SE / Schlagwort(e): Konferenz
NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024 

29.10.2025 / 10:21 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024 

  • Donnerstag, 30. Oktober 2025; 11:15 Uhr (MESZ)
  • Anmeldung: Link
     

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2025 – Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschlusserstellung 2024 und der Transformation zum Bitcoin Treasury-Unternehmen berichten.

Am 24. Oktober 2025 hatte die Gesellschaft gemeldet, dass im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden musste.  Zudem hatte sich innerhalb der Konzern-Abschlusserstellung ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Der Konzern-Abschluss 2024 und der korrigierte Konzern-Halbjahresabschluss 2024 sollen schnellmöglich veröffentlicht werden.

Wo und wann?

  • Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 11:15 Uhr (MESZ)
  • Plattform: Airtime
  • Anmeldung: Link
    (https://www.appairtime.com/de/event/f14dfe08-84eb-4477-aa0b-161c10e1dda2)

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300


29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nakiki SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@nakikifinance.com
Internet: https://nakikifinance.com/
ISIN: DE000WNDL300, DE000WNDL318, DE000A460N46
WKN: WNDL30, WNDL31, A460N
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220450

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220450  29.10.2025 CET/CEST

