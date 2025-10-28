Pferdewetten.de Aktie

Pferdewetten.de für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

28.10.2025 15:37:13

EQS-Adhoc: pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2024 stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Anleihe
pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2024 stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

28.10.2025 / 15:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

 

 pferdewetten.de AG: Gläubiger der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 stimmen Änderung der Anleihebedingungen zu

 

Düsseldorf, 28. Oktober 2025 – Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70) haben in der heutigen zweiten Gläubigerversammlung mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 9. Oktober 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG zugestimmt und damit die Änderung der Anleihebedingungen beschlossen.

Die Anleihegläubiger haben dem Beschlussvorschlag zum einzigen Tagesordnungspunkt mit 2.761 JA-Stimmen (das entspricht 100,00 % der abgegebenen gültigen Stimmen) ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen zugestimmt.

 

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

 

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag



Ende der Insiderinformation

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219936

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219936  28.10.2025 CET/CEST

