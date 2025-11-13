Pferdewetten.de Aktie

WKN DE: A2YN77 / ISIN: DE000A2YN777

13.11.2025 08:00:04

EQS-News: pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Konferenz
pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

13.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

pferdewetten.de AG: Round Table Call am 17.11.2025

 

Düsseldorf, 13. November 2025

Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) lädt für den kommenden Montagvormittag, 17.11.2025 um 11:00 Uhr, zum Round Table Call ein.

Neben den Quartalszahlen (Q3 2025) wird der Vorstand über die aktuellen Entwicklungen berichten.

Die Anmeldung kann ab sofort über diesen Link erfolgen:

 

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

 


Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: pferdewetten.de AG
Kaistr. 4
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820
Fax: +49 (0)2 11 / 78178299
E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de
Internet: www.pferdewetten.ag
ISIN: DE000A2YN777
WKN: A2YN77
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2228766

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2228766  13.11.2025 CET/CEST

