WKN DE: A4096T / ISIN: DE000A4096T1

12.01.2026 11:47:23

EQS-Adhoc: PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds

EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds

12.01.2026 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRO DV AG - Abberufung eines Vorstandsmitglieds

Dortmund, 12. Januar 2026

Der Aufsichtsrat der PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat am 09.01.26 Markus Böttcher mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand abberufen. Die Aufgaben von Herrn Böttcher werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.

 


Über PRO DV

Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).

 

Der Vorstand / der Aufsichtsrat

PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund

Telefon: +49 231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de

 

Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –

Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de


Kontakt:
Gregor Steverding
Vorstand (CEO)
Telefon: 0231 44991911
E-Mail: gregor.steverding@prodv.de


Ende der Insiderinformation

12.01.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PRO DV AG
Hauert 12
44227 Dortmund
Deutschland
Telefon: 0231 449919-11
E-Mail: ir@prodv.de
Internet: www.prodv.de
ISIN: DE000A4096T1
WKN: A4096T
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2258522

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258522  12.01.2026 CET/CEST

