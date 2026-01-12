PRO DV Aktie
WKN DE: A4096T / ISIN: DE000A4096T1
|
12.01.2026 11:47:23
EQS-Adhoc: PRO DV AG: Abberufung eines Vorstandsmitglieds
|
EQS-Ad-hoc: PRO DV AG / Schlagwort(e): Personalie
PRO DV AG - Abberufung eines Vorstandsmitglieds
Dortmund, 12. Januar 2026
Der Aufsichtsrat der PRO DV AG (ISIN DE000A4096T1/ WKN A4096T) hat am 09.01.26 Markus Böttcher mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand abberufen. Die Aufgaben von Herrn Böttcher werden bis auf Weiteres im bestehenden Vorstand wahrgenommen.
Die PRO DV AG ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Sicherheitslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen (WKN A4096T/ISIN DE000A4096T1) hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Potsdam. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für namhafte Kunden aller KRITIS Branchen realisiert. Das Thema Informationssicherheit (ISMS) ist in allen Elementen des PRO DV Portfolios stark verankert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Workforce Management (WFM), Business Continuity Management (BCM), Identity Access Management (IAM) und Secure Modern Collaboration (SMC).
Der Vorstand / der Aufsichtsrat
PRO DV AG
Telefon: +49 231 449919-11
Diese Presseinformation ist zur Veröffentlichung freigegeben. Beleg erbeten. –
Diese Presseinformation finden Sie im Internet unter www.prodv.de
Kontakt:
Gregor Steverding
Vorstand (CEO)
Telefon: 0231 44991911
E-Mail: gregor.steverding@prodv.de
Ende der Insiderinformation
12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PRO DV AG
|Hauert 12
|44227 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|0231 449919-11
|E-Mail:
|ir@prodv.de
|Internet:
|www.prodv.de
|ISIN:
|DE000A4096T1
|WKN:
|A4096T
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2258522
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2258522 12.01.2026 CET/CEST
