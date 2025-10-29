publity Aktie
WKN DE: 697250 / ISIN: DE0006972508
|
29.10.2025 12:35:44
EQS-Adhoc: publity AG stellt Insolvenzantrag
|
EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung
NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.
publity AG stellt Insolvenzantrag
Frankfurt am Main, 29.10.2025 – Der Vorstand der publity AG („Gesellschaft“) teilt mit, dass das zuständige Restrukturierungsgericht die von der Gesellschaft mit Anzeige des Restrukturierungsvorhabens rechtshängig gemachte Restrukturierungssache nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) aufgehoben hat.
Infolge der gerichtlichen Aufhebung der Restrukturierungssache nach dem StaRUG wird die Gesellschaft beim zuständigen Insolvenzgericht unverzüglich Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellen.
Pressekontakt:
edicto GmbH
Ende der Insiderinformation
29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|publity AG
|Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
|60306 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|0341 26178710
|Fax:
|0341 2617832
|E-Mail:
|info@publity.de
|Internet:
|www.publity.de
|ISIN:
|DE0006972508, DE000A169GM5
|WKN:
|697250, A169GM
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2220494
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220494 29.10.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu publity AGmehr Nachrichten
|
29.10.25
|EQS-Adhoc: publity AG stellt Insolvenzantrag (EQS Group)
Analysen zu publity AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|publity AG
|0,01
|-93,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.