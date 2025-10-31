Singulus Technologies Aktie
WKN DE: A1681X / ISIN: DE000A1681X5
|
31.10.2025 20:15:43
EQS-Adhoc: SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 und passt die Prognose an
|
EQS-Ad-hoc: Singulus Technologies AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
SINGULUS TECHNOLOGIES meldet vorläufige Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2025 und passt die Prognose an
Kahl am Main, den 31. Oktober 2025 – SINGULUS TECHNOLOGIES erzielte in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 einen Umsatz von 44,3 Mio. € (2024: 61,0 Mio. €). Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei minus 2,5 Mio. € und damit unter dem Vorjahreszeitraum (2024: 1,9 Mio. €). Der Auftragseingang mit 30,9 Mio. € lag unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (2024: 70,8 Mio. €). Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 ist mit 64,0 Mio. € ebenfalls unter dem Niveau des Vorjahres (2024: 68,7 Mio. €).
Die Verhandlungen über die Vergabe geplanter großer Aufträge gestalten sich weiterhin konstruktiv. Die entsprechende Auftragsvergabe verschiebt sich jedoch stärker als erwartet und reduziert somit die Prognose für den in 2025 erwarteten Umsatz auf eine Bandbreite zwischen 65,0 Mio. € und 80,0 Mio. €. Aufgrund des niedrigeren als geplanten Umsatzes ergibt sich eine neue Bandbreite für das EBIT zwischen minus 4,5 Mio. € und plus 0,5 Mio. €.
SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,
D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5
Kontakt:
Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224
E-Mail: bernhard.krause@singulus.de
Ende der Insiderinformation
31.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SINGULUS TECHNOLOGIES AG
|Hanauer Landstrasse 103
|63796 Kahl am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)1709202924
|Fax:
|+49 (0)6188 440-110
|E-Mail:
|bernhard.krause@singulus.de
|Internet:
|www.singulus.de
|ISIN:
|DE000A1681X5, DE000A2AA5H5
|WKN:
|A1681X, A2AA5H
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2222204
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222204 31.10.2025 CET/CEST
