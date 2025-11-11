Delticom Aktie
WKN DE: 514680 / ISIN: DE0005146807
|
11.11.2025 17:52:54
EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/
11.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Internet:
|www.delti.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2221048 11.11.2025 CET/CEST
