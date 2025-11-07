NORDWEST HANDEL Aktie
WKN: 677550 / ISIN: DE0006775505
|
07.11.2025 09:22:14
EQS-AFR: NORDWEST Handel AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: NORDWEST HANDEL AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
NORDWEST Handel AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 14, 2025
Address: https://investor-relations.nordwest.com/berichte-mitteilungen/finanzberichte
07.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|NORDWEST Handel AG
|Robert-Schuman-Straße 17
|44263 Dortmund
|Germany
|Internet:
|www.nordwest.com
|End of News
|EQS News Service
|
2225898 07.11.2025 CET/CEST
