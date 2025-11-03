Softing Aktie

Softing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 517800 / ISIN: DE0005178008

03.11.2025 09:18:43

EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

03.11.2025 / 09:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Deutschland
Internet: www.softing.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2222554  03.11.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Softing AG 3,10 0,65% Softing AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Markt geben im Dienstagshandel kräftig nach. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

