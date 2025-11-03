Softing Aktie
WKN: 517800 / ISIN: DE0005178008
|
03.11.2025 09:18:43
EQS-AFR: Softing AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Softing AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Softing AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2025
Ort: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html
03.11.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Softing AG
|Richard-Reitzner-Allee 6
|85540 Haar
|Deutschland
|Internet:
|www.softing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222554 03.11.2025 CET/CEST
