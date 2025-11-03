Softing Aktie

Softing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 517800 / ISIN: DE0005178008

03.11.2025 09:18:43

EQS-AFR: Softing AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Softing AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Softing AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

03.11.2025 / 09:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Softing AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2025
Address: https://investor.softing.com/de/news-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2025
Address: https://investor.softing.com/news-publications/financial-reports.html

03.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Softing AG
Richard-Reitzner-Allee 6
85540 Haar
Germany
Internet: www.softing.com

 
End of News EQS News Service

2222554  03.11.2025 CET/CEST

