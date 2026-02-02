Cryptology Asset Group Aktie
WKN DE: A2JDEW / ISIN: MT0001770107
|
02.02.2026 15:08:33
EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 wurden 23.100 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 26. Januar 2026 bis einschließlich 30. Januar 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 30. Januar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 354.400.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Sliema/Malta, den 02. Februar 2026
Samara Asset Group plc
