Cryptology Asset Group Aktie
WKN DE: A2JDEW / ISIN: MT0001770107
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15.06.2026 14:25:23
EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Samara Asset Group p.l.c.
/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Samara Asset Group plc:
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Samara Asset Group plc/ Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014
Im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 wurden 195 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 15. September 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.
Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 08. Juni 2026 bis einschließlich 12. Juni 2026 täglich zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:
Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 18. September 2025 bis einschließlich 12. Juni 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 488.725.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Baader Bank AG ausschließlich über die Börse.
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht:
https://www.samara-ag.com
Birkirkara/Malta, den 15. Juni 2026
Samara Asset Group plc
15.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Samara Asset Group p.l.c.
|Centris Business Gateway, Level, 0/C, Triq Is-Salib, Tal-Imriehel
|CBD 3020 Birkirkara
|Malta
|Internet:
|https://www.samara-ag.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2346246 15.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
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15.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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15.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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08.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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08.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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03.06.26
|EQS-News: Notice of AGM (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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01.06.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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26.05.26
|EQS-CMS: Samara Asset Group p.l.c.: Release of a capital market information (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Cryptology Asset Group plc Bearer Shs
|2,07
|-1,43%
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