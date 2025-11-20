Alexanderwerk Aktie
WKN DE: A37FTW / ISIN: DE000A37FTW0
|
20.11.2025 13:17:22
EQS-DD: Alexanderwerk AG: Bekim Bunjaku, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alexanderwerk AG
|Kippdorfstraße 6 - 24
|42857 Remscheid
|Deutschland
|Internet:
|www.alexanderwerk.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101954 20.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alexanderwerk AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu Alexanderwerk AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alexanderwerk AG Inhaber-Akt
|14,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.