EQS-DD: Alexanderwerk AG: Bekim Bunjaku, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2025 / 13:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Bekim Nachname(n): Bunjaku

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Alexanderwerk AG

b) LEI

391200H7N189TNDPOZ27

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A37FTW0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 14,65 EUR 51.861,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 14,65 EUR 51.861,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

