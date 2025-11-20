Alexanderwerk Aktie

WKN DE: A37FTW / ISIN: DE000A37FTW0

20.11.2025 13:17:22

EQS-DD: Alexanderwerk AG: Bekim Bunjaku, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.11.2025 / 13:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Bekim
Nachname(n): Bunjaku

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Alexanderwerk AG

b) LEI
391200H7N189TNDPOZ27 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A37FTW0

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
14,65 EUR 51.861,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
14,65 EUR 51.861,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


20.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Alexanderwerk AG
Kippdorfstraße 6 - 24
42857 Remscheid
Deutschland
Internet: www.alexanderwerk.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101954  20.11.2025 CET/CEST





