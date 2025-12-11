Amadeus Fire Aktie
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
|
11.12.2025 11:40:19
EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Robert von Wülfing, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
11.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AMADEUS FIRE AG
|Hanauer Landstrasse 160
|60314 Frankfurt am Main
|Germany
|Internet:
|www.amadeus-fire.de
|End of News
|EQS News Service
|
102352 11.12.2025 CET/CEST
Analysen zu Amadeus Fire AGmehr Analysen
|29.10.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
