Amadeus Fire Aktie
|52,30EUR
|1,40EUR
|2,75%
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108
Amadeus Fire Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Mit Masterplan stärke sich der Personaldienstleister im Bereich Online-Lernen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch./rob/ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
|
Unternehmen:
Amadeus Fire AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52,00 €
|
Abst. Kursziel*:
82,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
81,64%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Amadeus Fire AGmehr Nachrichten
|
22.09.25
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: SDAX notiert schlussendlich um den Schlusskurs des Vortages (finanzen.at)
|
17.09.25
|Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
16.09.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
16.09.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Amadeus Fire AGmehr Analysen
|09:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|09:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|09:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|26.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|17.06.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|07.05.25
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Amadeus Fire AG
|52,30
|2,75%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:07
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:04
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:00
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:50
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:48
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|NORMA Group Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:40
|Amadeus Fire Buy
|Warburg Research
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK