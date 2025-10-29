Amadeus Fire Aktie

51,00EUR -0,80EUR -1,54%
WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

WKN: 509310 / ISIN: DE0005093108

29.10.2025 10:40:37

Amadeus Fire Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
Unternehmen:
Amadeus Fire AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51,60 € 		Abst. Kursziel*:
72,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,51%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Amadeus Fire AG 50,10 -3,28% Amadeus Fire AG

