12.08.2025 17:41:00

EQS-DD: Bio-Gate AG: Thomas Konradt, Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.08.2025 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Konradt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Bio-Gate AG

b) LEI
391200G5LKTIOTZOXP90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
Beschreibung: Wandelschuldverschreibung in Bezug auf Aktien der Bio-Gate AG

b) Art des Geschäfts
Zeichnung von Wandelschuldverschreibungen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
50.000,00 EUR 50.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
50.000,00 EUR 50.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


12.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.bio-gate.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100164  12.08.2025 CET/CEST





