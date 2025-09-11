EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung

Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung



11.09.2025 / 20:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)



Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung

Nürnberg, 11. September 2025 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) wird das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre erhöhen. Die neuen Aktien werden vollständig von zwei Investoren gezeichnet. Der Mittelerlös soll ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums dienen.

Der Vorstand der Bio-Gate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 9.243.691,00 Euro um 836.059,00 Euro auf 10.079.750,00 Euro durch Ausgabe von 836.059 neuen Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht für Altaktionäre ist ausgeschlossen worden. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 1,00 Euro je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Kontakt:

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr-rikutis@online.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966