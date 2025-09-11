Bio-Gate Aktie

11.09.2025 20:04:34

EQS-Adhoc: Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: Bio-Gate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalerhöhung
Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung

11.09.2025 / 20:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
 

Bio-Gate AG beschließt und platziert Barkapitalerhöhung

Nürnberg, 11. September 2025 – Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981) wird das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des Bezugsrechts für die Altaktionäre erhöhen. Die neuen Aktien werden vollständig von zwei Investoren gezeichnet. Der Mittelerlös soll ausschließlich der Finanzierung des geplanten Wachstums dienen.

Der Vorstand der Bio-Gate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 9.243.691,00 Euro um 836.059,00 Euro auf 10.079.750,00 Euro durch Ausgabe von 836.059 neuen Aktien zu erhöhen. Das Bezugsrecht für Altaktionäre ist ausgeschlossen worden. Die neuen Aktien werden zu einem Ausgabepreis von 1,00 Euro je Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung platziert.

 

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

 

Kontakt:

Bio-Gate AG

Neumeyerstr. 28-34

D-90411 Nürnberg

www.bio-gate.de

 

Gerd Rückel

rikutis consulting

gr-rikutis@online.de

presse@bio-gate.de

Tel +49 (0) 6172 807309

Mobil +49 (0)152 34221966



Ende der Insiderinformation

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bio-Gate AG
Neumeyerstr. 28-34
90411 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 100
Fax: +49 (0) 911 / 47 75 23 – 101
E-Mail: marc.lloret-grau@bio-gate.de
Internet: www.bio-gate.de
ISIN: DE000BGAG981
WKN: BGAG98
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2196520

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2196520  11.09.2025 CET/CEST

