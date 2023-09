EQS-DD: CECONOMY AG: Convergenta Invest GmbH, buy

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



20.09.2023 / 16:33 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.















1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name





Name and legal form: Convergenta Invest GmbH





2. Reason for the notification



a) Position / status





Person closely associated with: Title: First name: Jürgen Last name(s): Kellerhals Position: Member of the administrative or supervisory body





b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share



ISIN: DE0007257503





b) Nature of the transaction

Acquisition





c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s)



2.03 EUR 60226.04 EUR



2.03 EUR 673.96 EUR



1.987 EUR 2112.18 EUR



1.988 EUR 5942.13 EUR



1.992 EUR 1515.91 EUR



1.994 EUR 8175.40 EUR



1.995 EUR 8177.51 EUR



1.996 EUR 798.40 EUR



1.997 EUR 7988.00 EUR



2.006 EUR 3410.20 EUR



2.008 EUR 5469.79 EUR



1.982 EUR 432.08 EUR



1.986 EUR 2111.12 EUR



1.993 EUR 11599.26 EUR



1.998 EUR 2123.87 EUR



2.042 EUR 2123.68 EUR



2.044 EUR 22177.40 EUR



2.046 EUR 2127.84 EUR



2.05 EUR 6059.80 EUR



2.052 EUR 2134.08 EUR



2.056 EUR 3084.00 EUR



2.066 EUR 5799.26 EUR



2.068 EUR 10040.14 EUR



2.032 EUR 1113.54 EUR



2.038 EUR 4736.31 EUR



2.04 EUR 2121.60 EUR



2.014 EUR 952.62 EUR



2.018 EUR 5036.93 EUR



2.026 EUR 5065.00 EUR



2.028 EUR 9468.73 EUR



2.032 EUR 10241.28 EUR



2.038 EUR 2119.52 EUR



2.04 EUR 2733.60 EUR



2.044 EUR 2941.32 EUR



2.016 EUR 772.13 EUR



2.022 EUR 10110.00 EUR



2.03 EUR 7186.20 EUR



2.034 EUR 2115.36 EUR



2.036 EUR 2117.44 EUR



1.983 EUR 7128.89 EUR



1.987 EUR 11127.20 EUR



1.988 EUR 7083.24 EUR



1.99 EUR 8956.99 EUR



1.991 EUR 8748.45 EUR



1.98 EUR 700.92 EUR



1.981 EUR 6462.02 EUR



1.989 EUR 9409.96 EUR



2.03 EUR 3631.67 EUR



2.032 EUR 3773.42 EUR



2.034 EUR 14600.05 EUR



2.036 EUR 15267.96 EUR



2.039 EUR 2119.52 EUR



2.04 EUR 6740.16 EUR



2.044 EUR 4355.76 EUR



2.024 EUR 1979.47 EUR



2.042 EUR 8625.41 EUR



1.975 EUR 2099.43 EUR



1.98 EUR 4950.00 EUR



1.981 EUR 4952.50 EUR



1.982 EUR 8659.36 EUR



1.983 EUR 8953.25 EUR



1.984 EUR 6894.40 EUR



1.985 EUR 9319.58 EUR



1.986 EUR 9232.91 EUR



1.972 EUR 721.75 EUR



1.973 EUR 509.03 EUR



1.979 EUR 3186.19 EUR



2.012 EUR 2092.48 EUR



2.016 EUR 10886.40 EUR



2.018 EUR 2098.72 EUR



2.02 EUR 2147.26 EUR



2.026 EUR 2153.64 EUR



2.028 EUR 3042.00 EUR



2.038 EUR 3057.00 EUR



2.042 EUR 12309.18 EUR



2.002 EUR 334.33 EUR



2.008 EUR 7100.29 EUR



2.01 EUR 9292.23 EUR



2.034 EUR 4068.00 EUR



2.036 EUR 2117.44 EUR



2.04 EUR 1022.04 EUR



2.042 EUR 1939.90 EUR



2.046 EUR 10127.70 EUR



2.052 EUR 11173.14 EUR



2.054 EUR 1951.30 EUR



2.066 EUR 4132.00 EUR



2.072 EUR 5540.53 EUR



2.039 EUR 1024.11 EUR



2.038 EUR 4440.80 EUR



2.044 EUR 15019.31 EUR



2.048 EUR 5120.00 EUR



2.03 EUR 87.29 EUR



2.04 EUR 2448.00 EUR



2.04 EUR 816.00 EUR



2.04 EUR 3961.68 EUR



2.04 EUR 2484.72 EUR



2.04 EUR 1632.00 EUR



2.04 EUR 408.00 EUR



2.04 EUR 816.00 EUR



2.04 EUR 2066.52 EUR



2.04 EUR 2448.00 EUR



2.04 EUR 3692.40 EUR



2.04 EUR 816.00 EUR



2.04 EUR 2496.96 EUR



2.04 EUR 593.64 EUR



2.04 EUR 726.24 EUR



2.04 EUR 750.72 EUR



2.04 EUR 591.60 EUR



2.04 EUR 1050.60 EUR



2.04 EUR 95.88 EUR



2.04 EUR 622.20 EUR



2.04 EUR 624.24 EUR



2.04 EUR 1203.60 EUR



2.04 EUR 505.92 EUR



2.04 EUR 393.72 EUR



2.04 EUR 365.16 EUR



2.04 EUR 920.04 EUR



2.04 EUR 2484.72 EUR



2.04 EUR 120.36 EUR



2.062 EUR 8248.00 EUR



2.07 EUR 2926.98 EUR



2.074 EUR 4148.00 EUR



2.084 EUR 4168.00 EUR



2.09 EUR 9446.80 EUR



2.052 EUR 2815.34 EUR



2.088 EUR 30681.07 EUR





d) Aggregated information

Price Aggregated volume



2.0272 EUR 643169.3200 EUR





e) Date of the transaction

18/09/2023; UTC+2

f) Place of the transaction





Name: XETRA MIC: XETR





a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

20.09.2023 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

Archive at www.eqs-news.com