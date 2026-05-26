EPH Group Aktie

EPH Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGG4 / ISIN: AT0000A34DM3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.05.2026 09:08:41

EQS-DD: EPH Group AG: Alexander Lühr, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.05.2026 / 09:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): Lühr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
EPH Group AG

b) LEI
894500SN5GTABFSFWS54 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000A34DM3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
72,00 EUR 280 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
72,0000 EUR 280,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


26.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: EPH Group AG
Gumpendorfer Straße 26
1060 Wien
Österreich
Internet: www.eph-group.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




105104  26.05.2026 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EPH Group AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten