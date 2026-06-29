FIT GROUP Aktie

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WKN DE: A426PD / ISIN: DE000A426PD9

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29.06.2026 16:06:42

EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, sell




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

29.06.2026 / 16:06 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Diyar
Last name(s): Acar

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A426PD9

b) Nature of the transaction
Disposal

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
13.20 EUR 549 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
13.2000 EUR 549.0000 Units

e) Date of the transaction
25/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Name: Vienna Exchange
MIC: XWBO


29.06.2026 CET/CEST
View original content: EQS News





105818  29.06.2026 CET/CEST





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