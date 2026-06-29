EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, sell



Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them



29.06.2026 / 16:05 CET/CEST

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.











1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated



a) Name

Title: First name: Diyar Last name(s): Acar

2. Reason for the notification



a) Position / status

Position: Member of the managing body

b) Initial notification



3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor



a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255

4. Details of the transaction(s)



a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code

Type: Share ISIN: DE000A426PD9

b) Nature of the transaction

Disposal

c) Price(s) and volume(s)

Price(s) Volume(s) 13.20 EUR 213 Units 13.20 EUR 213 Units

d) Aggregated information

Price Aggregated volume 13.2000 EUR 426.0000 Units

e) Date of the transaction

24/06/2026; UTC+2

f) Place of the transaction

Name: Vienna Exchange MIC: XWBO

a) Namea) Position / statusb) Initial notificationa) Nameb) LEIa) Description of the financial instrument, type of instrument, identification codeb) Nature of the transactionc) Price(s) and volume(s)d) Aggregated informatione) Date of the transactionf) Place of the transaction

29.06.2026 CET/CEST

View original content: EQS News



