FIT GROUP Aktie

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WKN DE: A426PD / ISIN: DE000A426PD9

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29.06.2026 16:05:41

EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.06.2026 / 16:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Diyar
Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
FIT GROUP AG

b) LEI
98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
13,20 EUR 213 Stück
13,20 EUR 213 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
13,2000 EUR 426,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
24.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Wiener Börse
MIC: XWBO


29.06.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News





105816  29.06.2026 CET/CEST





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