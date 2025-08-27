innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
27.08.2025 18:41:26
EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100370 27.08.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten
|
18:41
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
18:41
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
18:37
|EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
18:37
|EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
18:30
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
18:30
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
21.08.25
|EQS-News: innoscripta reports successful first half of 2025 (EQS Group)
|
21.08.25
|EQS-News: innoscripta mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2025 (EQS Group)
Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|innoscripta SE Inhaber-Akt
|114,00
|7,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigen vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.