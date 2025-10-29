innoscripta Aktie

innoscripta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 17:31:23

EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Sonstiges
innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an

29.10.2025 / 17:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 29. Oktober 2025 – Die innoscripta SE (die “Gesellschaft”; ISIN: DE000A40QVM8) wird am 03. November 2025 ihr Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen.

Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.
Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investoren zur Verfügung stehen.
 
Kontakt:
innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
E-Mail: ir@innoscripta.com
Web: www.innoscripta.com
 

29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Telefon: +4989262004187
E-Mail: info@innoscripta.com
Internet: https://www.innoscripta.com
ISIN: DE000A40QVM8
WKN: A40QVM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2220712

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220712  29.10.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten