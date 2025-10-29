innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
29.10.2025 17:31:23
EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an
|
EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
München, 29. Oktober 2025 – Die innoscripta SE (die “Gesellschaft”; ISIN: DE000A40QVM8) wird am 03. November 2025 ihr Ergebnis für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlichen.
Der Bericht wird Einblicke in die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft in den ersten neun Monaten 2025 geben und über die wichtigsten Kennzahlen informieren.
Der Bericht wird ab dem 03. November 2025 auf der Website der Gesellschaft im Bereich Investoren zur Verfügung stehen.
Kontakt:
innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
E-Mail: ir@innoscripta.com
Web: www.innoscripta.com
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2220712
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2220712 29.10.2025 CET/CEST
