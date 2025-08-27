innoscripta Aktie

innoscripta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8

27.08.2025 18:37:08

EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.08.2025 / 18:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Alexander
Nachname(n): Meyer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
innoscripta SE

b) LEI
894500BA6B025ZEF0T83 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A40QVM8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
103,074 EUR 164.918,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
103,074 EUR 164.918,40 EUR

e) Datum des Geschäfts
25.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: innoscripta SE
Arnulfstraße 60
80335 München
Deutschland
Internet: https://www.innoscripta.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100368  27.08.2025 CET/CEST





