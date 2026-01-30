learnd Aktie

learnd

WKN DE: A3CS4Z / ISIN: LU2358378979

30.01.2026 15:46:24

EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 15:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gisbert
Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
learnd SE

b) LEI
391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,50 EUR 202,50 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,5000 EUR 202,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
28.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XETR


30.01.2026 CET/CEST
EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://learnd.co.uk/



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103056  30.01.2026 CET/CEST





