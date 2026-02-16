REPLOID Group Aktie

REPLOID Group

WKN DE: A41CP6 / ISIN: AT0000A3HRX5

16.02.2026 09:56:06

EQS-DD: REPLOID Group AG: Horst Leitner, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

16.02.2026 / 09:55 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Horst
Last name(s): Leitner

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
REPLOID Group AG

b) LEI
529900KNZ7JJ6VLDJL12 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000A3HRX5

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
1,521.50 EUR 230.00 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
1,521.50 EUR 230.00 Units

e) Date of the transaction
16/02/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


16.02.2026 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: REPLOID Group AG
Maria-Theresia-Straße 53
4600 Wels
Austria
Internet: reploid.eu



 
End of News EQS News Service




103278  16.02.2026 CET/CEST





