Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Ringmetall Aktiengesellschaft Aktie

Ringmetall Aktiengesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5E5 / ISIN: DE000A3E5E55

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 14:01:04

EQS-DD: Ringmetall SE: Petri Industriebeteiligungen GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

08.12.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Petri Industriebeteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christoph
Nachname(n): Petri
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ringmetall SE

b) LEI
3912001LS9HMTYQODO63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3E5E55

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,8000 EUR 36.086,40 EUR
2,8000 EUR 45.850,00 EUR
2,8000 EUR 5.504,80 EUR
2,8000 EUR 3.701,60 EUR
2,8000 EUR 1.139,60 EUR
2,8000 EUR 47.717,60 EUR
2,8000 EUR 5.849,20 EUR
2,8000 EUR 3.701,60 EUR
2,8000 EUR 411,60 EUR
2,8000 EUR 45.287,20 EUR
2,8000 EUR 7.000,00 EUR
2,8000 EUR 840,00 EUR
2,8000 EUR 3.640,00 EUR
2,8000 EUR 848,40 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,8000 EUR 207.578,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ringmetall SE
Innere Wiener Str. 9
81667 München
Deutschland
Internet: www.ringmetall.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102272  08.12.2025 CET/CEST





Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ringmetall Aktiengesellschaftmehr Nachrichten