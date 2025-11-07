Smartbroker Aktie
WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609
|
07.11.2025 12:49:01
EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Smartbroker Holding AG
|Ritterstraße 11
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.smartbroker-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101656 07.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smartbroker Holding AGmehr Nachrichten
|
07.11.25
|EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf (EQS Group)
|
15.09.25
|EQS-News: Smartbroker AG erweitert Angebot für Heavy Trader (EQS Group)
|
11.09.25
|EQS-News: Smartbroker Holding AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2025 – Mittelfristplanung bis 2030 mit klarer Wachstumsstrategie (EQS Group)
|
05.09.25
|EQS-Adhoc: Smartbroker Holding AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose (EQS Group)
|
02.09.25
|Chefredakteur von Stiftung Warentest Finanzen wechselt zu Smartbroker+ (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-News: Halbjahreszahlen besser als erwartet, Vorstand prüft Anpassung der Gesamtjahresprognose (EQS Group)
Analysen zu Smartbroker Holding AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smartbroker Holding AG
|11,50
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.