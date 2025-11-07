Smartbroker Aktie

Smartbroker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2GS60 / ISIN: DE000A2GS609

07.11.2025 12:49:01

EQS-DD: Smartbroker Holding AG: AKD Private Equity GmbH, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

07.11.2025 / 12:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AKD Private Equity GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: André
Nachname(n): Kolbinger
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Smartbroker Holding AG

b) LEI
39120021VUEJYNGL7R59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
11,90 EUR 238.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
11,90 EUR 238.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


07.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Smartbroker Holding AG
Ritterstraße 11
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.smartbroker-holding.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101656  07.11.2025 CET/CEST





