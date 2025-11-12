UmweltBank Aktie

EQS-DD: UmweltBank Aktiengesellschaft: Dietmar von Blücher, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.11.2025 / 17:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Dietmar
Nachname(n): von Blücher

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
UmweltBank Aktiengesellschaft

b) LEI
529900POEO7KMKWM0A53 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005570808

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
3,8700 EUR 1.935,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,8700 EUR 1.935,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


Sprache: Deutsch
Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
Deutschland
Internet: www.umweltbank.de



 
