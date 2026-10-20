UZIN UTZ Aktie
WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509
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20.10.2026 12:01:06
EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, buy
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1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Uzin Utz SE
|Dieselstraße 3
|89079 Ulm
|Germany
|Internet:
|https://de.uzin-utz.com/
|LEI Code:
|529900LG4MEW8I54JM22
|End of News
|EQS News Service
|
107594 20.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu UZIN UTZ AG
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, buy (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, buy (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, buy (EQS Group)
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20.10.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Dr. Werner Utz, Kauf (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, Kauf (EQS Group)
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27.08.26
|EQS-DD: Uzin Utz SE: Herr Dr. Werner Utz, buy (EQS Group)
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