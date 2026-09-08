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WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07

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08.09.2026 19:09:46

EQS-DD: Westwing Group SE: Christoph Barchewitz, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

08.09.2026 / 19:08 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Christoph
Last name(s): Barchewitz

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Westwing Group SE

b) LEI
529900BN8B4KAHILIX84 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2N4H07

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
12.45 EUR 11,429.10 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
12.45 EUR 11,429.10 EUR

e) Date of the transaction
07/09/2026; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: XETRA
MIC: XETR


08.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 Munich
Germany
Internet: www.westwing.com
LEI Code: 529900BN8B4KAHILIX84



 
End of News EQS News Service




106970  08.09.2026 CET/CEST





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04.02.26 Westwing Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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