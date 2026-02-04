Westwing Aktie

15,05EUR 1,00EUR 7,12%
Westwing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:09:28

Westwing Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Westwing beim Kursziel von 25 Euro mit "Buy" aufgenommen. Westwing sei ein führender Onlinehändler für Möbel und Interieur, schrieb Michael Heider am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Dieser Home & Living-Markt sei global 630 Milliarden Euro schwer. Nach erfolgreichem Unternehmensumbau stünden die Zeichen bei Westwing nun auf profitables Wachstum./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Westwing AG Buy
Unternehmen:
Westwing AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,20 € 		Abst. Kursziel*:
76,06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,11%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Westwing AG

mehr Nachrichten