10.11.2025 14:48:06

EQS-DD: Westwing Group SE: Dr. Andreas Hoerning, Kauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2025 / 14:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Andreas
Nachname(n): Hoerning

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Westwing Group SE

b) LEI
529900BN8B4KAHILIX84 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2N4H07

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,80 EUR 35.328,00 EUR
12,70 EUR 30.607,00 EUR
12,65 EUR 1.138,50 EUR
12,60 EUR 3.024,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,7450 EUR 70.097,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Westwing Group SE
Moosacher Straße 88
80809 München
Deutschland
Internet: www.westwing.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101692  10.11.2025 CET/CEST





