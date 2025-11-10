Westwing Aktie
WKN DE: A2N4H0 / ISIN: DE000A2N4H07
|
10.11.2025 14:48:06
EQS-DD: Westwing Group SE: Dr. Andreas Hoerning, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Straße 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101692 10.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Westwing AGmehr Nachrichten
|
10.11.25
|EQS-DD: Westwing Group SE: Dr. Andreas Hoerning, buy (EQS Group)
|
10.11.25
|EQS-DD: Westwing Group SE: Dr. Andreas Hoerning, Kauf (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Westwing Group SE: Sebastian Westrich, buy (EQS Group)
|
07.11.25
|EQS-DD: Westwing Group SE: Sebastian Westrich, Kauf (EQS Group)
|
07.11.25